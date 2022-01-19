«ЗенитБет» — старейшая букмекерская контора Казахстана, которая принимает ставки на спорт с 1998 года. Несмотря на высокий авторитет букмекера среди местных бетторов, он считается нелегальным в нашей стране.

Это объясняется отсутствием казахстанской лицензии от Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Поэтому официальный сайт ЗенитБет блокируется казахстанскими провайдерами.

Рабочее зеркало ZenitBet — наиболее простой и удобный вариант обойти ограничения и получить доступ к ставкам здесь.

Далее — про способы поиска актуального зеркала «ЗенитБет» и альтернативные методы обхода блокировок.

Что такое зеркало ЗенитБет

Зеркало ЗенитБет — почти полная копия официального сайта БК, которая работает на другом доменном адресе. Именно это и позволяет бетторам попадать на него в обход блокировок основного портала.

Никаких функциональных и графических отличий между «зеркальным» и стандартным сайтами букмекера нет. Тут также можно заключать любые пари на спорт и киберспорт, совершать операции с кассой, играть на тотализаторе и в онлайн-казино, а также получать бонусы и общаться со службой поддержки.

Играть на альтернативном сайте БК абсолютно безопасно — здесь используются современные системы защиты и протоколы шифрования данных клиентов. Получение доступа к конфиденциальной информации пользователей исключено.

Зеркала каких букмекеров ещё есть на сайте?

Как найти рабочее зеркало ZenitBet на сегодня

В 2022 году получить активную ссылку на зеркало ZenitBet.com можно несколькими способами.

Служба поддержки

Техподдержка букмекерской конторы всегда готова предоставить актуальный линк на альтернативный сайт. Связаться с ней можно по электронной почте [email protected] или в WhatsApp +44 749 567 1035. Второй способ связи более предпочтителен, поскольку ответы предоставляются быстрее.

Telegram-канал

У БК «ЗенитБет» есть Телеграм-канал @Zbetbot, где также можно получить ссылку на работающее зеркало.

Все, что нужно для этого — открыть чат с оператором и написать слово «зеркало» (но не стоит забывать об элементарных правилах вежливости).

Ссылка на нашем сайте

На этой странице мы регулярно публикуем активные линки на актуальные зеркала ZenitBet. Чтобы попасть на альтернативный сайт букмекера, достаточно перейти по ссылке.

Поисковая выдача и социальные сети

Найти зеркало «ЗенитБет» на сегодня можно в поисковой выдаче, вбив соответствующий запрос. Линки обычно публикуются на тематических букмекерских порталах и форумах.

Другой вариант — воспользоваться предложениями неофициальных групп ZenitBet в социальной сети Вконтакте. Однако данный метод нежелателен — есть риск попасть на мошеннический ресурс.

Из всех перечисленных способов рекомендуем использовать Телеграм-канал букмекера. Получить безопасную и активную ссылку на зеркало тут можно моментально.

Альтернативные способы обхода блокировки

Работающие зеркала сайта «ЗенитБет» на сегодня — не единственный вариант обхода блокировок провайдеров. Для этого также можно использовать ряд альтернативных методов.

VPN

VPN-сервисы изменяют реальный сетевой адрес пользователя на зарубежный, что позволяет открывать заблокированные в Казахстане сайты. В качестве новой виртуальной локации нужно выбирать страны Западной Европы или Юго-Восточной Азии. В большинстве из них деятельность этого букмекера легальна — его официальный сайт свободно открывается без блокировок.

Установить VPN можно на компьютер, смартфон или планшет, а также непосредственно в браузер в виде расширения.

Официальные приложения БК

У букмекерской конторы «ЗенитБет» есть стационарный клиент для Windows и мобильные приложения для Андроид и IOS. Они поддерживают весь функционал десктопного сайта, но их главное преимущество — запуск в обход провайдерских блокировок.

Загрузить игровой софт на Windows и Android можно с официального сайта БК. Для установки программы на IOS нужно вначале скачать приложение TestFlight с магазина App Store.

Браузеры

Браузер Tor не собирает никаких данных о пользователях и работает по принципу полной анонимности. За счет этого здесь можно осуществить вход на сайт «Зенит Бет» без зеркала.

Второй вариант — загрузить браузер Опера или Яндекс со встроенным VPN и перейти на букмекерский ресурс с зарубежного IP-адреса.

Прокси

Прокси — дополнительное звено между пользователем и интернетом. Использование прокси-сервера также дает возможность попасть на официальный сайт БК в Казахстане. Найти бесплатные прокси можно в интернете, но скорость работы подобных инструментов оставляет желать лучшего.

Заключение от Herobet

В 2022 году существует немало способов попасть на официальный сайт ZenitBet.com без блокировок. Однако зеркало «ЗенитБет» является оптимальным решением — оно не требует загрузки или использования стороннего софта, не влияет на скорость интернет-соединения и исключает IP-матч (совпадение сетевых адресов у игроков БК). Актуальную ссылку на зеркало ZenitBet вы найдете на этой странице нашего сайта.